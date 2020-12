Rottweil Jury krönt Rottweils schönste Schaufenster

Außer Konkurrenz lief das Schaufenster der ehemaligen Schuhetage in der Oberen Hauptstraße. Hier ist mit Hilfe vieler fleißiger Hände eine faszinierende Winterweihnachtswelt zum absoluten Hingucker in der Stadt geworden.

Ein weiteres Highlight bietet das Stadtmuseum: Dort sorgt ein Miniaturpuppen-Weihnachtsmarkt bei Kinder für große Augen. Die Kinder müssen in diesem Jahr auf das beliebte Kinderkarussell verzichten. Aber zumindest auf einen Leuchtballon dürfen sich die kleinen Besucher freuen. Diese werden weiterhin in den Rottweiler Geschäften an den langen Donnerstagen verteilt.

Die vielen verschieden Aktionen in der Stadt lassen "Weihnachten in Rottweil" zu einem große Gemeinschaftsprojekt werden. Dem großen Engagement von unterschiedlichen Akteuren, Vereinen und von Händlern ist es zu verdanken, dass daraus nun ein vielseitiges, weihnachtliches Angebot in Rottweil entstanden ist und die Adventszeit in der Innenstadt bereichert.

So hat ein weiterer Pop-up-Store seine Pforten seit dem 3. Dezember geöffnet: In der Alten Schmiede in der Lorenzgasse 23 können verschiedene Skulpturen des Künstlers Ottmar Hörl erworben werden. Ergänzt wird das Kunstangebot durch die Kinder-Modemanufaktur PiaPaul, die in den vergangenen Jahren beim Rottweiler Weihnachtsmarkt mit einer Hütte vertreten war. Geöffnet hat der Store noch am 10., 11. und 12. Dezember von 16 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es einen Weihnachts-Basar mit Kunsthandwerkern in der Wurstküche in der Sprengergasse. Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Das Mitmach-Portal "Rottweil Inside" hat einen digitalen Weihnachtsmarkt geschaffen. Viele Händler haben Geschenketipps darin eingestellt.