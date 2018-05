Rottweil Jungmusiker zeigen ihr Können

Dann ging es weiter zu den Blas- und Schlaginstrumenten. Dabei zeigten Mona Grimm an der Klarinette, Svenja Schneider an der Querflöte, Anna Gaußer am Saxofon, Nico Grimm mit der Posaune und Pascal Schneider am Schlagzeug, was sie im vergangenen Jahr alles dazu gelernt haben.

Ein Glanzlicht war das Zusammenspiel aller Jungmusiker. In Eigeninitiative und mit viel Engagement haben sie dazu selbstständig ein Stück vorbereitet.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit einer kleinen Besetzung der Musikapelle, die mit flotten Polkas unterhielt. Anschließend durften interessierte Kinder Instrumente ausprobieren.