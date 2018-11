Rottweil Junge Tüftler nutzen die große Bühne

Rottweil. Die beiden Tüftler Lorenz Mei und Marius Gaus aus der Kursstufe eins konnten in diesem Jahr bereits die Jury von "Jugend forscht" mit ihren Arbeiten überzeugen. Nun durften sie zum krönenden Abschluss ihrer Projekte die Ergebnisse auf der Messe "Modell und Technik" vorstellen. Da strahlen nicht nur Kinderaugen, wenn Lorenz Mei sein Four-wheel-drive-Geländefahrzeug zwischen Palmen fahren lässt. Das selbstentworfene Fahrzeug kann jedes Rad individuell ansteuern. So lassen sich auch schwierigste Geländefahrten optimal meistern. Ein Sprung zur Seite oder Drehungen auf der Stelle sind nur zwei Beispiele der verschiedenen Fahrmodi. Da träumt so mancher Fahrer eines SUV, wie die Technik von Lorenz die Fahrzeuge von Morgen gestalten wird.

Freitag ist Forschertag

Ein Störfall in der schuleigenen Solaranlage war die Initialzündung für Marius Gauss, sich mit dem Thema Solarüberwachung auseinanderzusetzen. Der Kursstufenschüler war sehr erstaunt, dass Solarüberwachung oftmals kompliziert und nur zu unerschwinglichen Preisen zu haben ist. Daraufhin entwickelte er eine einfache, effiziente und kostengünstige Alternative. Für nur wenige Euro und ohne Eingriff in die Elektronik meldet das System per SMS, wenn eine Störung vorliegt.