Rottweil Junge Künstler zeigen ihr Können

Rottweil. In Kürze ist es wieder soweit: Beim 56. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg am 2. und 3. Februar in Schramberg präsentieren rund 250 Kinder und Jugendliche den kritischen Jurys ihre sorgsam einstudierten Musikstücke.