Rottweil Junge Frauen im Führungsteam

Nach einer Ausbildung als Altenpflegerin wurde der inzwischen jungen Mutter schnell klar, dass ihre berufliche Zukunft in der Landwirtschaft liegen sollte, wo sie seither insbesondere bei der Viehwirtschaft vielfältige Erfahrungen sammelte. "Ich liebe das Leben in der Landwirtschaft mit all seinen Stärken und Schwächen, der Austausch unter Kollegen ist für mich eine wichtige Bereicherung. Deshalb freue ich mich auf die neuen Herausforderungen beim Bauernverband sehr", betont die junge Bäuerin.

Lisa Guth heißt die neue Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands. Die 25-Jährige hat damit die Nachfolge von Mathias Linsenmann angetreten, der sich aus privaten Gründen Richtung Heilbronn verabschiedet hat und nun beim dortigen Landratsamt tätig ist.

Gleich wie Miriam Dölker bezeichnet sich auch Lisa Guth als Landwirtin aus Passion. Die Ausbildung hat sie auf einem Milchviehbetrieb im Kreis Rottweil und einem Ackerbaubetrieb mit Pferdehaltung in Tübingen absolviert. Nach dem Studium der Agrarwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen habe sie sich im Herbst 2018 spontan um die Stelle des gemeinsamen Kreisgeschäftsführers beim Kreisbauernverband Rottweil – Tuttlingen beworben. Nun sei sie glücklich, diesen Job auch tatsächlich bekommen zu haben.