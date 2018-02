Rottweil Jugendliche entern Stadt am Schmotzigen

Rottweil - Könige, Mönche, Footballspieler mit Cheerleaderinnen, Fabelwesen, Retro-Sportler und Indianer: Nach der Schülerbefreiung strömten am Schmotzigen scharenweise verkleidete Jugendliche in die Rottweiler Innenstadt. Mit im Gepäck haben sie so einiges. Und vor allem eines: gute Laune und Lust so richtig zu feiern.