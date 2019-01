Rottweil Jugend baut Beziehungsbrücken

Bei der Delegiertenversammlung in Hausen ob Verena wurde über inhaltliche, organisatorische und finanzielle Schwerpunkte der Bezirksjugendarbeit im vergangenen Jahr und im Blick auf 2019 informiert und der neue Jahresplan beschlossen. In den Wahlen wurden Christoph Glaser als Vorsitzender und Kassiererin Christa Reiser bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ruben Wieland aus Trossingen als stellvertretender Vorsitzender. Kraft Amtes im Vorstand mit dabei sind: Bezirksjugendpfarrer Matthias Figel und Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler. In den Bezirksarbeitskreis (BAK) gewählt wurden: Simon Klamert (Tuningen), Moritz Messner und Tina Kohler (beide Schura), Bettina Unterweger (Trossingen), Gabriele Weber (Nendingen) und Anita Lin (Hausen o. V.). Ausgeschieden sind Annette Reif, Dunja Kaspar, Simon Messner und Philipp Halbritter.

Kraft Amtes gehören Tobias Halbritter aus Göllsdorf als Vorsitzender des Fördervereins und Hanna Wieland aus Trossingen als Vertreterin für die Posaunenarbeit zum Gremium. Als Kassenprüfer wurden Kathrin Klatt (Schura) und Hans-Martin Burgbacher (Bräunlingen) bestellt.

Christoph Glaser, Vorsitzender des Bezirksjugendwerkes, ging in seinem Bericht auf die Sommerfreizeiten und neue Projekte wie die Sommerkirche ein. In ihrem Perspektivenbericht betonte Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler, dass die Beziehungsarbeit mit Jugendlichen 2019 ausgebaut werden solle. So werde es im Februar den Impulstag "Beziehungsbrücken bauen" geben.