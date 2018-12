Rottweil Jubelklänge für die Alterspräsidenten

Rottweil-Bühlingen. Die Jugendkapelle der Musikkapellen Rottweil-Altstadt und Bühlingen, der Musikverein aus Kolbingen und die Musik aus Bühlingen begeisterten mit Blasmusik und einem abwechslungsreichen Programm ihre Gäste. Die jungen Musiker aus Rottweil-Süd sorgten mit dem Marsch "Towards the Future" des japanischen Komponisten Hayato Hirose für den perfekten Start mit starken Trompetenklängen und einem homogenen Holzregister. Den Hit "Über sieben Brücken" präsentierte das Jugendorchester unter der Leitung von Lena Schlecht gekonnt und durfte ohne eine Zugabe nicht von der Bühne. Im Anschluss gab es vom Musikverein Kolbingen Stücke der bekanntesten Komponisten der Blasmusikszene. Dirigent Thomas Solt setzte anspruchsvolle Konzert-Literatur gekonnt in Szene und glänzte mit Werken von Jan van der Roost, Markus Götz und Jacob de Haan.

Mit viel Engagement und Motivation haben die Bühlinger Musiker in den vergangenen Monaten ihre Proben absolviert, denn mit ihrer Programmauswahl hatte Fabienne Schweikert ihr Orchester von Anfang an begeistert. Die Bühlinger starteten mit "A little Opening" von Thiemo Kraas. Doldingers Filmmusik zu "Das Boot" und Meilensteine des Komponisten und Oscar-Preisträgers Hans Zimmer gehörten ebenso zum Programm. Mit "Movie Milestones" gab das Bühlinger Orchester die bekanntesten seiner Melodien zum Besten. Bei soviel Musik von deutschen Top-Musikern fehlte auch Herbert Grönemeyer nicht. Einige seiner besten Lieder hat Wolfgang Wössner, Stadtmusikdirektor in Schwenningen, zu einem Medley zusammengefasst.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren Ehrungen. Neun Musiker wurden für jahrzehntelanges Musizieren und ihr langjähriges Engagement im Vorstand ausgezeichnet. Volker Braun vom Kreisverband Rottweil-Tuttlingen ehrte Andreas Sieber für viele Jahre richtungsweisende und verdienstvolle Arbeit im Vorstand sowie Fabienne Schweikert für zehn Jahre Dirigententätigkeit. Lena Schlecht, Carina Bihler und Christoph Schätzle erhielten für zehn, 20 und 30 Jahre Musizieren die bronzene, silberne und goldene Ehrennadel. Für außergewöhnliche 50 Jahre aktives Musizieren erhielten der Posaunist Robert Bihler und Saxofonist Ottmar Warmbrunn die goldenen Ehrennadeln mit Diamant.