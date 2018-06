Zum Johannifest hatte der Göllsdorfer Waldorfkindergarten am Freitagabend eingeladen. Auch die Kinder des Stettener Naturkindergartens waren mit dabei. Eltern, Kinder, Omas und Opas – es dürften gut 100 Personen gewesen sein – trafen sich, bepackt mit Decken und Rucksäcken, an der Turnhalle, um gemeinsam zum Johanniberg unterhalb des Dissenhorns zu gehen. Dort hatten die Kindergartenkinder in der vergangenen Woche zusammen mit ihren Erzieherinnen Holz gesammelt und für das Johannifeuer aufgeschichtet. Die Sprösslinge hatten zudem aus Ästen und Krepppapier eigene Feuerstäbe gebastelt, die beim gemeinsamen Reigen zum Einsatz kamen und dann entzündet wurden. Im Anschluss wurde das Feuer entzündet, das schnell in den abendlichen Himmel loderte. Zum großen Reigen der Feste, die das Gerüst im Jahresrhythmus des Waldorfkindergartens sind, gehört auch das Johannifest. Es wird immer zeitnah der Sommersonnenwende am 24. Juni gefeiert. Erwachsene wie Kinder genossen den lauen Sommerabend am Feuer. Foto: Siegmeier