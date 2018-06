Rottweil Jetzt hat Rottweil die rote Laterne

Kritiker diagnostizieren der KV bei solchen Statements auch schon mal eine sehr selbstgefällig anmutende Behäbigkeit. Das Management für eine zufriedenstellende flächendeckende Ärzteversorgung könnte doch beim Sozialministerium angesiedelt werden, wird von Kritikastern gemutmaßt, dass dann ein höherer politischer Druck entstehen würde für notwendige "Operationen" zur Sicherstellung der Arztversorgung.

KV sieht sich einer Menge Kritik ausgesetzt

Doch was ist zufriedenstellend? Muss angesichts neuer Ärztegenerationen, die sich bei ihrem Beruf nicht mehr vom Bild eines breit aufgestellten Landarztes leiten lassen, bei dem zeitliche Limits eine untergeordnete Rolle spielen, die Patienten-Erwartungshaltung nicht deutlich korrigiert werden?

Nicht nur wegen solcher Erkenntnisse gewinnt die Telemedizin, die bei der Patientenbehandlung in der Schweiz schon länger ein wichtiges Stichwort ist, auch hier zusehends an Bedeutung. Die KVBW hat hierzu zwei Modellregionen (Stadtkreis Stuttgart und Landkreis Tuttlingen) eingerichtet, in denen mit DocDirekt per Telefon oder Videotelefonie medizinische Beratung von niedergelassenen Ärzten bezogen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch PEPP (patientennah erreichbare Portalpraxis) zu sehen, bei der Haus- und Fachärzte gegen eine extrabudgetäre Vergütung eine taggleiche Akutbehandlung der DocDirekt-Patienten in ihren Praxen ermöglichen. Mit MedCall hat die KVBW auch einen telefonischen Wegweiser zu Ärzten und Psychotherapeuten (Telefon 0711/78 75 39 66; Servicezeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr; Freitag 8 bis 12 Uhr zu bieten. Dazu steht der Vorschlag im Raum, die KVBW könne bei drohenden Leerständen doch auch in eigener Regie Praxen weiterführen lassen oder KVBW-Praxen in Krankenhäusern etablieren.

Die Verwirklichung von lokalen Gesundheitszentren ist mittlerweile ein Weg mit erfreulichen Tendenzen an manchen Orten. Darüber hinaus gibt es die Vorstellung, frei werdende Arztsitze aus einem Kooperationspool heraus zu besetzen. So lassen sich attraktivere Arbeitsplätze mit moderateren Zeitschienen für Mediziner schaffen. Als Vorzeigemodell für einen gelungenen Aufbruch in ein moderneres Versorgungssystem gilt die RegioDocs-Einrichtung in Schramberg-Sulgen. "Wir ermöglichen Ihnen in unserer ländlichen Umgebung eine medizinische Versorgung vor Ort: Wir führen mehrere vollständig ausgestattete Hausarztpraxen, die Sie schnell erreichen können", heißt es auf der Homepage des Hauses.

Besonders Entwicklungen in Sulgen und Dornhan erfreuen

Als Leitplanke für neue Lösungswege bewertet der Leiter des Gesundheitsamtes beim Landkreis Rottweil, Heinz-Joachim Adam, auch das in Dornhan auf den Weg gebrachte Hausarztzentrum, an das auch eine große Physiotherapiepraxis, eine Ergotherapie- und eine Logopädiepraxis sowie ein ambulanter Pflegedienst angegliedert sein werden.

Adam sieht "diese sehr erfreuliche Entwicklung fürs nördliche Kreisgebiet" als Beispiel, wie mit hohem kommunalpolitischen Engagement in Sachen Ärzteversorgung Wichtiges zu bewegen ist. Insbesondere dem Dornhaner Bürgermeister Markus Huber wird eine große Energieleistung bescheinigt, vor allem, was die Zurverfügungstellung eines Standortes für das neu entstehende Zentrum betrifft. In wenigen Monaten soll das zusammen mit der Unternehmensberatung Diomedes in Gang gesetzte Vorhaben eingeweiht werden.

Dass sich durch solche Modelle auch eine wertvolle brachliegende Medizinerreserve – insbesondere jüngere Ärztinnen, die aus familiären Gründen sich nicht in bisher übliche ausgesprochenzeitintensive Strukturen hineinzwängen lassen wollen, sind laut Gesundheitsamt im Wartestand – schneller rekrutiert werden können, ist für Adam ein klarer Fall.

Aber nochmals zurück zur Aufgabe der Arztpraxis Schumacher, der im Hausarztportfolio der ältesten Stadt Baden-Württembergs viele Jahrzehnte ein kaum zu überschätzender Stellenwert zukam. Wer Georg Schumacher kennt, weiß, dass sich mehr als nur eine Träne im Knopfloch befindet, wenn er demnächst dem von ihm immer mit viel Herzblut gemeisterten Beruf Adieu sagt.

Fast bis zuletzt gab’s noch die Hoffnung, dass ein Interessent die Praxis übernehmen könnte. Schumacher hätte dann als Stand-by-Partner Unterstützer des neuen Inhabers sein können. Doch, wie gesagt: Aus dem Nachfragemarkt nach Arztpraxen ist längst ein schwieriger Angebotsmarkt geworden. Interessenten können sehr wählerisch sein. So bleiben hochwertige Praxisgefüge mit wertvollem Know-how immer wieder auf der Strecke.

Sich alleinverantworlich eine Landarzt-Praxis aufzuhalsen, ist bei vielen jungen Medizinern heute meist kein Thema mehr. Allein schon das mittlerweile im Gesundheitsbereich wütende und viel wertvolle Zeit beanspruchende Bürokratiemonster schreckt ab. Dazu kommt beim Ärztenachwuchs eine Lebenseinstellung, bei der es sich nicht mehr in jeder Phase um Wohl und Wehe eines Praxisbetriebs drehen soll. So bitter es vor allem älteren Patienten aufstoßen mag: Die altbewährte Spezies der Hausärzte verabschiedet sich zusehends in den Ruhestand. Um keinen Notstand aufkommen zu lassen, müssen nicht zuletzt auch die Kommunen Flagge zeigen für neue Lösungswege. Beispiele wie in Schramberg-Sulgen und Dornhan machen Mut. Die Große Kreisstadt Rottweil dagegen befindet sich bei diesem Thema immer noch im Dornröschenschlaf.

Kassenärztliche Vereinigungen (KV) sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen alle Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten angehören müssen. Sie sind für die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherungen zuständig. Es gibt in Deutschland 17 kassenärztliche Vereinigungen. Diese Landesorganisationen unterstehen der Aufsicht der Landesgesundheitsministerien beziehungsweise Landessozialministerien, die sich in jährlichen Gesundheitsministerkonferenzen abstimmen.