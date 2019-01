Rottweil "Jetzt goht’s los! Goht’s jetzt los?"

Rottweil. "Am Abschtauberdag do blinzelt oim dia alt Fasnet halt scho mol zua. Meh aber au it", meinen oft jene völlig unaufgeregt, wie Zunftschreiber Frank Huber formuliert. Und so ganz Unrecht haben sie ja auch nicht. Rottweil will am Abstaubertag nicht das große Spektakel sein. Andere Zünfte im Umkreis können das weitaus besser. In Rottweil hingegen zeichnen eher leisere, dafür familiärere Töne diesen Tag aus.

Wer in der Abenddämmerung des Tages ein Abstauberpaar würdevoll mit Zylinder, Stock und Laterne auf die Hauptstraße einbiegen sieht, wer in einer Bürgerstube mit den schwarz befrackten Saubermännern schwärmerisch über die vergangene und zukünftige Fasnet spricht, wer mit diesen närrischen Gesellen am Küchentisch offenherzig über Freud und Leid in der Familie spricht, dem kann aufgehen, was der Abstaubertag vielen Rotweilern und den Abstaubern bedeutet. Lautstärke oder öffentlichkeitswirksame Inszenierung sind wahrlich nicht das Wesentliche an diesem Tag. Man sollte den Abstaubertag und Rottweils höchste Feiertage daher nicht an Klicks, Sendezeiten, Einschaltquoten und Spaltenzahlen in Presse, Funk und Fernsehen messen. Ob die Rottweiler jeweils eine glückselige Fasnet oder morgen einen schönen Abstaubertag erleben, lässt sich daran eben nicht ablesen, findet der Zunftschreiber. Vielmehr hängen ein heimeliger Abstaubertag oder eine glückselige Fasnet von jedem Einzelnen ab: Wie er sich einbringt, in welchem Umfang er seine Originalität und seinen Witz für das Brauchtum aktiviert, auf seine Mitmenschen zugeht und hilft, Alltagssorgen bis zum Aschermittwoch morgen vergessen zu lassen. Völlig nebensächlich ist dabei, wie oft ein Narr fotografiert oder gar gefilmt wird. Auch das Posten von sich selbst im Narrenkleid wirkt da nur jämmerlich und dokumentiert lediglich die Unwissenheit des Narren über das Brauchtum, das er ausübt, meint Huber. Warum? Weil das Brauchtum einfach wichtiger ist als Resonanz und Selbstinszenierung.

Das wird in Rottweil nicht immer und außerhalb der Stadt ganz selten verstanden. Diejenigen jedoch, die von den Abstaubern Besuch bekommen und diejenigen, die sich einfach daran freuen, dass der Narrenmeister 30 Brauchtumspfleger mit Fliege und Blume im Knopfloch zur Erweckung der Fasnet aussendet, für die ist die Resonanz unwichtig. Für sie zählt nur die Fasnet, die sich jedem zur Freude und niemand zum Leide in ein paar Wochen wie seit Hunderten von Jahren in aller Pracht ihre Bahn bricht.