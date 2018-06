Rottweil Jedes Stück erzählt eine Geschichte

Rottweil. Mehr als 60 junge Musiker beschäftigen sich seit einigen Wochen mit den anspruchsvollen Werken, die Dirigent Pietro Sarno für die Projektphase des Jungen Sinfonischen Blasorchesters der Region Rottweil ausgesucht hat. Nach einem ersten Kennenlernen Ende April wurde an Pfingsten im historischen Ambiente der Musikakademie Ochsenhausen intensiv an Klang und Ausdruck gefeilt.

Die Ergebnisse der Probenarbeit präsentieren die Windphonics am Samstag in der Stadthalle Rottweil. Sarno hat für sein drittes Projekt mit den Windphonics ein Konzertprogramm kreiert, das die Entstehung und Beeinflussung von Kompositionen durch außermusikalische Impulse beleuchtet. "Ich habe mich für das Motto ›Inspiration‹ entschieden, weil sich dadurch das Programm sehr abwechslungsreich gestalten lässt", erklärt Sarno.

Früchte dieser Inspirationen sind Werke wie "Movement for Rosa" von Mark Camphouse, das in Erinnerung an die amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks geschrieben wurde, das kraftvolle "Tempered Steel" und "I Am", 1990 geschrieben von Andrew Boysen Jr. nach einem Gedicht des tödlich verunglückten Baritonsaxophonisten Lynn Jones.