Rottweil Jede Menge "Lesespaß" für Grundschüler

Jedes Kind bekommt vier Wochen lang jeden Tag die Zeitung in die Schule. Promedia Wolff hat für die Lehrkräfte Unterrichtsmaterialen entwickelt und zusammengestellt. "Hier kann jeder schauen, was für seine Klasse passt. Man kann das Material als eine Art Ideenbörse verstehen", so Wolff. Zudem gibt es Anregungen für flankierende Angebote. So kann beispielsweise das Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen besucht werden, oder es können Mitglieder der Redaktion in den Unterricht eingeladen werden.

Auch die Redakteurin des Schwarzwälder Kinderboten, Simone Heinzelmann, besucht gerne die Schulklassen und arbeitet mit ihnen an der Kinderzeitung. "Zeitung macht noch mehr Spaß, wenn die Kinder selbst mitgewirkt haben", ist Heinzelmann überzeugt. Sie erläuterte die Inhalte des Kinderboten und stellte ihre Arbeit vor. Leonie Pfau, beim Schwarzwälder Bote für die Projektkoordination Leseförderung zuständig, stellte die Vielseitigkeit des Projekts vor. Vom 5. bis 30. November bekommt jede angemeldete Klasse pro Tag einen Klassensatz Zeitungen, freitags kommt der Kinderbote hinzu. Einmal in der Woche wird während der Projektphase in der Zeitung ein Gewinnspiel zu finden sein. Die Klasse, die das richtige Lösungswort einsendet, darf sich auf ein Klassenfrühstück freuen. "In vielen Klassen gibt es regelmäßige Zeitungsfrühstücke, bei denen mit den Kindern gemeinsam Zeitung gelesen wird. Die sind der Renner", erzählt Petra Wolff. Auch Kunstprojekte mit Zeitungen stehen hoch im Kurs.

Die Ideenkiste ist groß. Und am Ende des vierwöchigen Projektes gibt es für jeden Schüler ein Lesediplom als Erinnerung.