Rottweil Jazzfest: Weitere Acts stehen fest

Jan Josef Liefers ist einer der großen Schauspieler in Deutschland – und er ist auch Musiker. Mit seiner Band Radio Doria brilliert er auf den Konzertbühnen als famoser Sänger, dem man nicht zutrauen würde, dass er sonntagabends auch den genial-gestelzten Professor Boerne im Tatort gibt. Von Rock am Ring bis Frankfurter Oper – überall wurde das Ensemble gefeiert, das von großartiger Pop-Musik mit deutlichen Einflüssen aus den 80er- und 90er-Jahren über funky Grooves bis hin zu klassischen, fast filmmusikalischen Streichersätzen Hammer-Sound abliefert. Exklusiv haben Liefers und Band beim Jazzfest am Samstag, 4. Mai, das brandneue Programm mit im Gepäck, in dem sie auch Songs des Kinohighlights "So viel Zeit" – mit Liefers in der Hauptrolle – präsentieren.

Wenn es um authentische und attraktiv präsentierte Swingmusik geht, ist und bleibt das Pasadena Roof Orchestra (PRO) unerreicht. Es ist kaum zu glauben, doch im Jahre 2019 steht das 50-jährige Jubiläum dieser Formation an. Wenn also jemand von sich behaupten darf, Swing nicht nur zu spielen, sondern zu sein, dann dieses elfköpfige Ensemble. Doch das PRO ist mehr als ein Tanzorchester im nostalgischen Sinn. Es hat darüber hinaus seinen eigenen Stil entwickelt, die alte Zeit auf eine flotte Art ins Jetzt gerettet und somit der Tanzmusik der 1920er- bis 40er-Jahre zeitlosen Glanz verliehen. Das formvollendete Swing-Feeling dieses großen "Orchestras" wird am Donnerstag, 16. Mai, in der Alten Stallhalle live zu erleben sein. Eine einmalige Show voll Rhythmus und Melodie, Esprit und Vergnügen, Schwung und Spaß. n www.jazzfest-rottweil.de