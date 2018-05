Rottweil Jazzfest: Blick hinter die Kulissen

Dann kommt Joy von der Bühne. Filmen lassen will sie sich nicht, die Sängerin war noch nicht in der Maske. Das Interview ohne Kamera findet vor dem Backstagebereich auf Gartenstühlen statt. Joy lässt sich gerne duzen, berichtet, dass sie hier mittags noch saß und ein Buch gelesen hat. In die Innenstadt hat sie es nicht mehr geschafft. "Leider blieb nur wenig Zeit", bedauert Denalane. Die 44-Jährige hat aber natürlich den Turm gesehen - bei der Herfahrt. "Was ist das eigentlich für ein Turm?", fragt sie im Gespräch mit unserer Zeitung neugierig.

Die Berlinerin gibt Einblicke in ihr Künstlerleben: Vor den Konzerten wärmt sie sich auf, klatscht mit den Kollegen ab. Je nach Teamgröße gibt es weitere Rituale. Was bei Joy Denalane nie fehlen darf - weder privat, noch auf der Bühne -, ist ein Labello. "Ich habe den immer dabei", sagt die Sängerin und zaubert ihn zum Beweis aus einer Jackentasche hervor.

Apropos Bühne: Wie ist es eigentlich, als Berlinerin in Schwaben auf der Bühne zu stehen? Denalane überlegt und meint dann: „Auch das Publikum muss sich für einen entscheiden.“ Mit dem Ort habe das wenig zu tun. Über die Schwaben weiß die Sängerin jedoch noch: „Da gibt es doch so ein schwäbisches Sprichwort. ‘Nichts gesagt, ist genug gelobt.‘“