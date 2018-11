Rottweil Jazzfest-Ablauf wird jedes Jahr aufs Neue optimiert

Arbeiten in der Stallhalle

Nun, nach Auswertung der Ausgaben und Einnahmen, zeigten sich die Verantwortlichen mit 2018 zufrieden – trotz Investitionen, einem durchschnittlichen Verlauf von Jazz in Town und einem mäßig besuchten letzten Veranstaltungswochenende. In seinem Bericht stellte der Vorsitzende Simon Busch chronologisch die bedeutendsten Ereignisse vor. Dies waren neben Jazz in Town und Jazzfest das Helferfest und der Vereinsausflug. Notwendige Renovierungsmaßnahmen in der Alten Stallhalle mussten erledigt werden, Arbeit gab es auch durch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Außerdem konnte mit der Stadt Rottweil die Kooperationsvereinbarung aktualisiert werden. Die Aktualisierung wird für das Festival 2019 für deutliche Erleichterungen bei der Durchführung der Veranstaltungen sorgen, erklärte Busch. Ein sich ständig änderndes Besuchsverhalten sorgt jedes Jahr für Anpassungen im Veranstaltungsablauf, in der Programmauswahl, in der Preispolitik und vielem mehr. "Wir überprüfen stetig alle Organisationsabläufe, um innovativ und finanziell stabil zu bleiben", so das Fazit von Busch.

Kassierer Andreas Karrais gab der Mitgliederversammlung einen detaillierten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres 2018, die sich nahezu decken. Trotz der hohen Kosten für Renovierungsmaßnahmen und den mäßigen Besucherzahlen am letzten Wochenende wird der Verein das Jahr ausgeglichen abschließen, so das Fazit. Der Vorstand wurde nach Antrag von Walter Stegmann einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen von Vorstand und Rechnungsprüfern wurden alle Amtsinhaber für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt: Simon Busch (Vorsitzender), Andreas Dreher (Vorsitzender), Andreas Karrais (Kassierer), Georgia Bacher (Schriftführerin), Clemens Aiple (Kassenprüfer) und Philipp Kleiter (Kassenprüfer).