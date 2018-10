Rottweil IT-Comedian spürt Sicherheitslücken nach

Doch wie steht es um deren Sicherheit? Dieser Frage wird IT-Experte Tobias Schrödel in seinem Vortrag "IT-Sicherheit für Jedermann" bei den "Denkanstößen" des Schwarzwälder Boten am Mittwoch, 10. Oktober, auf den Grund gehen. Als "Deutschlands erster IT-Comedian" ist Schrödel vor allem aus der TV-Sendung Stern TV bekannt.

Was können unscheinbare Informationen alles preisgeben? Wie gelangen soziale Netzwerke an Daten, die wir gar nicht preisgeben wollen? Was bedeutet "Eintrag löschen" wirklich? Bei den "Denkanstößen" werden die Zuschauer Alltagsbeispiele entdecken, die jeden betreffen: Passwörter werden in Sekundenschnelle geknackt und kurzerhand die gespeicherten Adressen aus einem Handy ausgelesen.

Dadurch will Schrödel vor allem zeigen, welche Gefahren im Internet lauern und wie man seine Daten besser schützen kann.