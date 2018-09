Rottweil Ist "Flasche" das nächste Projekt?

Zur Mitgliederversammlung hatte die Bürgerinitiative Kapuziner eingeladen. Neben der Rückschau auf das abgelaufene Jahr und Wahlen stand auch die Diskussion über das mögliche nächste Projekt – das Gasthaus Flasche – auf der Tagesordnung.

Rottweil. Bereits seit vergangenem Jahr wird diskutiert, ob der Kapuzinerverein sich dem Traditionsgasthaus Flasche annimmt. Hubert Nowack hatte die Idee, das Vorhaben als Bürgerprojekt laufen zu lassen, und dazu den Kapuzinerverein ins Boot zu holen. Ausreichend Erfahrung habe der Verein ja mit dieser Materie. Ziel Nowacks ist es, das "im Rottweiler Stadtleben so wichtige Gebäude zu erhalten, zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen".

Er stellte den Antrag, dass der Kapuziner-Verein die Gründung einer Gemeinnützigen Genossenschaft "Freunde der Flasche" durch eine Beteiligung mit Genossenschaftsanteilen bis zu 100 000 Euro unterstützen möge. Über das Vorhaben und den Antrag wurde rege diskutiert. Einig waren sich die Mitglieder darüber, dass man auch die Stadt mit ins Boot holen müsse. "Am besten wäre es, wenn die Stadt das Gebäude erwirbt und dann der Gemeinnützigen Genossenschaft übergibt – so wie beim Kapuziner", so Rauner. Denn Erwerb und Sanierung zu stemmen, sei dann doch auch für eine Genossenschaft eine große Aufgabe. Derzeit lasse die Stadt ein Gutachten über den Wert der Immobilie erstellen. Anschließend müsse mit dem Eigentümer verhandelt werden.