Rottweil Inzidenzwert am Freitag knapp unter der 300er-Marke

Das Infektionsgeschehen im Kreis bleibt derweil stark ausgeprägt. Die Kreisverwaltung gibt am Freitag bekannt, dass weitere 119 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Der Inzidenzwert steigt damit sprunghaft an und bleibt mit 299,5 knapp unter der weiteren kritischen Marke von 300 Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet. Insgesamt sind nun 2951 positive Fälle registriert, 566 gelten noch als aktiv. 69 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben.