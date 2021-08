1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil legt am Donnerstag eine Pause ein.Foto: pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Kreis Rottweil. Die Tendenz im Kreis schien eindeutig und ist es wohl noch. In den vergangenen Tagen stieg die Inzidenz im Kreis unaufhaltsam. So gesehen überascht der Befund am Donnerstag. Laut den Erhebungen des Landesgesundheitsamtes verharrt die Inzidenz einen weiteren Tag bei 20. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Dennoch liegt der Kreis Rottweil vor dem Zollernalbkreis mit 10, Tuttlingen mit 12,8, dem Schwarzwald-Baar-Kreis mit 13,6 und Freudenstadt mit 11,0. Von den Städten und Gemeinden im Landkreis ragen bei der Zahl der Kontaktpersonen die Stadt Oberndorf (13) und die Gemeinde Deißlingen (21) heraus.