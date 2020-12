Rottweil Inzidenz: Kurz vor der 400er-Marke

Die Kirchen sagen bereits Gottesdienste an den Feiertagen ab. Sollte der Inzidenzwert an drei Tagen hintereinander über 300 liegen, ist an Präsenzveranstaltungen über die Feiertage nicht mehr zu denken.

Die Polizei hat derweil am Wochenende verstärkt die Einhaltung der jüngsten Vorschriften zum Infektionsschutz überwacht. Dabei hat sie einige Verstöße festgestellt und auch Anzeigen gefertigt, teilt sie mit. Im Raum Rottweil kontrollierten die Beamten 36 Fahrzeuge und 63 Personen. 35 mussten beanstandet werden. Im Bereich Schramberg wurden 15 Fahrzeuge und 29 Personen genauer betrachtet. 13 davon hatten die Vorschriften nicht beachtet, weswegen sie ermahnt und zum Teil angezeigt wurden. In Oberndorf und Sulz waren es 17 Personen und acht Fahrzeugführer, die von der Polizei überprüft wurden. Zwölf davon verstießen gegen das geltende Recht.

Überwiegend wurden Menschen nach 20 Uhr angetroffen, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten, oder junge Menschen, die zu Dritt oder Viert im Auto unterwegs waren. Allerdings ertappte die Polizei auch einen Rottweiler Gastwirt. Er konnte sich am Sonntagabend trotz ausgeschaltetem Licht nicht den Blicken einer Polizeistreife entziehen, als er entgegen dem Verbot im Schankraum fünf Gäste bewirtete. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. In Schramberg versammelten sich am Samstag rund 50 Personen, die sich offenbar spontan zusammenfanden, um gegen die Corona-Vorschriften zu protestieren. Als eine Polizeistreife eintraf, machten sich die Personen auf und davon. Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen im Kreis unterwegs sein und Kontrollen durchführen.