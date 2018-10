Rottweil International nicht nur die Speisen

Heute wird Indisch gekocht. Annemarie Bach-Graner erklärt die verschiedenen Gewürze der indischen Küche. Die Zusammensetzung der Kochgruppe ist international. Beim gemeinsamen Mahl gibt es einen regen Austausch darüber, welche Gewürze in welchem Land zum Kochen verwendet werden. Die indische Küche ist recht intensiv. "Ganz schön scharf", merkt eine der Damen an, "aber sehr sehr gut", betont eine andere. Bach-Graner erklärt, dass es in der indischen Küche viele scharfe Speisen, aber auch viele neutralisierende Gerichte gibt, die die Schärfe bekömmlicher machen. "Interessant", sagt eine Frau, während sie die verschiedenen, köstlich duftenden Speisen, die auf dem Tisch stehen, probiert. Die Frauen genießen den gemütlichen Abend sichtlich. Die Kochgruppe sei kein Kochkurs im klassischen Sinne. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam am Herd zu stehen und gemeinsam zu speisen.

"Die Frauen wünschen sich immer wieder Gerichte aus bestimmten Ländern, die ich dann raussuche", so Bach-Graner. Das nächste Treffen ist am 5. November. "Da kochen wir schweizerisch", verrät sie. Gekocht wird von 17 bis 20.30 Uhr im Ökumenischen Treff, Überlingerstraße 44. Interessierte sind willkommen. Anmeldungen unter opticoncept@t-online.de oder Telefon 0741/43 27.