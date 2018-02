Rottweil Interessante Funde in der Römerstraße

Im Moment werden die Funde dokumentiert. Experten werden hinzugezogen, die weitere Hinweise geben können. Was später in Aufsätzen zur Rottweiler Geschichte veröffentlicht oder in Büchern zu lesen ist, wäre ohne die Arbeit der Archäologen undenkbar. Die Stadt Rottweil wie wir sie heute kennen, ist auf Kastellen und Häuserensembles, Siedlungen und Höfen gebaut, die historisch verkürzt vom römischen Municipium Arae Flaviae über die Besiedlung der Alemannen (im Bereich der heutigen Altstadt), dem daraus entstehenden Königshof "rotuvilla" und einer frühmittelalterlichen, befestigten Stadtanlage auf dem Gebiet der heutigen "Historischen Innenstadt" reicht – unter unseren Füßen verbirgt sich also eine wahre Fundgrube an Artefakten, die Rückschlüsse über die geschichtliche Entwicklung ermöglichen.

Die römische Fernstraße von der Schweiz nach Rottenburg führte direkt durch die heutige Altstadt. Die heutige Römerstraße orientiert sich bis auf einen Schlenker an diesem antiken Handelsweg. Am Beispiel der Basilika St. Pelagius zeigt sich das gepresste geschichtliche Übereinander in der Altstadt noch deutlicher. So entstand auf den Überresten des einstigen Bades der römischen Stadt Arae Flaviae im Zuge der Christianisierung im siebten Jahrhundert eine Art Urkirche. Um St. Pelagius herum zog sich ein Siedlungsschwerpunkt zusammen, der sich überwiegend außerhalb der römischen Ruinen befindet, wie Schlipf erklärt. Die romanische Basilikaanlage wurde erst um 1050 errichtet.

Erkenntnisse über das Leben damals und die Zusammensetzung der Siedlungen zu gewinnen, ist für die Archäologen aufgrund der bestehenden Bebauung äußerst schwierig. Die Archäologen können auf nichts zurückgreifen, außer auf das, was sie bei Ausgrabungen finden. "Da ist es wichtig, dass wir jeden Quadratmeter, der aufgemacht wird, untersuchen", sagt Schlipf. So werde eine Baustelle, wie die jüngst in der Römerstraße, zu einem Guckloch in die Vergangenheit – in eine Zeit, die gut 1000 bis 2000 Jahre zurückreicht.