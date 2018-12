Rottweil Intercity mit Anschluss an den Ringzug

Die wichtigsten Änderungen hier im Überblick. Der um 7.42 Uhr aus Stuttgart in Rottweil eintreffende erste InterCity-Zug hat montags bis freitags um 7.47 Uhr einen Ringzuganschluss nach Villingen-Donaueschingen-Bräunlingen. Auch in der Gegenrichtung kommt es zu einer zusätzlichen Fahrt. Der Zug um 6.43 Uhr ab Bräunlingen wird über Trossingen hinaus bis Rottweil (an 7.49 Uhr) verlängert. Dadurch besteht Anschluss an den Zug um 8.02 Uhr ab Rottweil in Richtung Stuttgart. Es gibt einen zusätzlichen Zug auf der Gäubahn an Samstagen. Es besteht eine Möglichkeit mit dem aus Richtung Bräunlingen kommenden Zug (Villingen ab 21.39 Uhr) noch bis Stuttgart (an 23.55 Uhr) zu fahren. Die aktuellen Streckenverbindungen mit den gültigen Fahrzeiten sind jederzeit im Internet bei der elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar, Infos auch unter www.Ringzug.de.