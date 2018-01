Rottweil Intensives Drama zum Gedenktag

Seit 1996 wird der 27. Januar zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz alljährlich als Holocaust-Gedenktag begangen. Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, hat ihn eingeführt.

In "Berlin 36" geht es um Gretel Bergmann, die Weltklasse-Hochspringerin aus Laupheim. Weil sie Jüdin war, hat der nationalsozialistische Staat durch ein übles Manöver ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin verhindert. Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika damit gedroht hatten, die Spiele in Berlin zu boykottieren wenn jüdische Sportler aus dem deutschen Team ausgeschlossen würden, setzte der Reichssportführer alles in Gang, um Gretel Bergmann, die inzwischen in England lebte, zurückzuholen. Im Trainingslager beginnen jedoch Intrigen mit dem Ziel, sie wettkampfunfähig zu machen. Gleichzeitig wird eine Konkurrentin aufgebaut, die in Wirklichkeit männlich ist.

Gretel Bergmann wird im Film von Karoline Herfurth überzeugend dargestellt. Die Konkurrentin, die im Film Marie Ketteler heißt, in Wirklichkeit Dora Ratjen, spielt Sebastian Urzendowski. Regisseur Kaspar Heidelbach verdichtet die historische Begebenheit zu einem intensiven Drama um die Vermischung von Sport und Propaganda und rückt die Freundschaft zweier anfänglicher Gegnerinnen in den Vordergrund.