Rottweil Innung sucht weitere Botschafter

Kreis Rottweil (shr). Die Nachwuchssituation bei den Auszubildenden des Friseurhandwerks ist immer noch nicht zufriedenstellend. In der Hauptversammlung der Friseur-Innung Rottweil im Hotel Hirt in Deißlingen diskutierten die Mitglieder denn auch folgerichtig über neue Wege. So brachte Obermeisterin Gabriele Dressler den sogenannten "Ausbildungsbotschafter" ins Gespräch. Dies sollten zwei oder mehr Auszubildende sein, die dann in den Schulen für das Friseurhandwerk werben sollen.