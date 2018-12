Rottweil Innenstadt-Problem: Mülltonnen füllen sich über Nacht

Weil die Mülltonnen in der City aus Platzmangel in den Gebäuden meist draußen stehen, haben Menschen, die scheinbar keine eigene Tonne besitzen oder derart viel Abfall machen, dass sie Kapazitätsprobleme haben, leichtes Spiel: Säckeweise wird Müll in fremde Tonnen gestopft – manchmal in derart großem Stil, dass die Müllabfuhr die aufgetürmten Säcke gar nicht alle mitnimmt.

Der Hauseigentümer aus der Metzgergasse, der auch an anderer Stelle Gebäude besitzt, weiß sich langsam nicht mehr zu helfen. Und er weiß, dass es nicht nur ihm so geht. "Das Problem ist bekannt, viele ärgern sich darüber." Seine Mieter würden von ihm inzwischen eine abschließbare Einhausung verlangen. "Doch wenn man die Tonnen abends für die Abfuhr rausstellen muss, haben wir das gleiche Problem", befürchtet er.

Ohnehin hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der denkmalgeschützten Innenstadt gar nicht so einfach ist, mal schnell ein Mülltonnen-Häuschen irgendwo hinzustellen. Erstens: kein Platz. Zweitens: die Optik! Dass allerdings die meterlangen Mülltonnen-Reihen das Innenstadt-Bild auch nicht gerade aufwerten, davon ist der Hausbesitzer überzeugt.