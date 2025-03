Rottweil Innenstadt: Großzügige Freitreppe setzt den Münsterplatz neu in Szene

Die Stadt Rottweil startet den zweiten Bauabschnitt im Heilig-Kreuz-Ort. Neue Freitreppe, bessere Infrastruktur und mehr Grün – was sich alles verändert und was das für Anwohner bedeutet.

In den Gassen rund um das Münster startet ab Montag, 17. März, der zweite Bauabschnitt zur Sanierung des Heilig-Kreuz-Ortes. Nachdem die Arbeiten in der Bruderschaftsgasse im Frühjahr zum Abschluss kommen werden, dehnt die Stadt Rottweil die Arbeiten nun auf weitere Gassen im Quartier und den Münsterplatz aus. Neben einer Neugestaltung der Oberflächen erneuert die Energieversorgung Rottweil (ENRW) die Infrastruktur für Wasser, Gas und Strom sowie Abwasser und baut ein Fernwärmenetz auf. Highlight der Neugestaltung ist der Münsterplatz, der künftig mit einer neu gestalteten Treppenanlage Besucher aus Richtung Oberer Hauptstraße empfängt.

„Die Neugestaltung des Münsterplatzes mit der neuen Freitreppe setzt nicht nur einen städtebaulichen Akzent, sondern schafft ein ganz neues Platzgefühl. Der Münsterplatz liegt zentral im Quartier und sowohl Anwohner als auch Besucher werden die neue Aufenthaltsqualität genießen. Wir haben hier in enger Zusammenarbeit mit der katholischen Münstergemeinde eine sehr ansprechende Lösung entwickelt, die den Platz nun viel freundlicher und einladender gestaltet“, sagt Oberbürgermeister Dr. Christian Ruf.

Baustart ist zunächst in der Schulgasse und der Pfarrgasse. Parallel dazu wird mit der großen Außentreppe am Münsterplatz begonnen. Die Bauarbeiten erstrecken sich im weiteren Verlauf auch auf die Rathausgasse, die Gasse am Münsterplatz, den Hof des Alten Rathauses mit den WC-Anlagen sowie den Münsterplatz selbst. Die Stadt rechnet damit, dass diese Arbeiten im Herbst 2026 abgeschlossen sein werden.

Dann beginnt der letzte Bauabschnitt mit der Sanierung der Oberamteigasse, die bis Ende 2027 fertig sein soll. „Wir gehen die Bauarbeiten abschnittsweise an, um die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Dennoch ist natürlich mit Einschränkungen zu rechnen. Und: Bis zur Landesgartenschau muss alles fertig sein, denn wir wollen den Gästen die historische Innenstadt von Rottweil von ihrer besten Seite präsentieren“, so Bürgermeisterin und Landesgartenschau-Geschäftsführerin Ines Gaehn.

Münsterplatz als städtebauliches Highlight im Quartier

Eine besondere Aufwertung erfährt der Münsterplatz, der mit einer großzügig angelegten Freitreppe in Szene gesetzt wird. Die Treppenstufen öffnen den Platz in Richtung Altes Rathaus und Obere Hauptstraße. Ein Zwischenpodest ist von einer Seite anfahrbar und damit barrierefrei erschlossen. Sitzpodeste ergänzen die Treppenanlage. Ein Bronze-Kunstwerk, das hälftig von Stadt und Landkreis finanziert wird, wird dabei in ein Sitzelement der Anlage eingearbeitet und auf die sich hier kreuzenden Pilgerwege des Jakobswegs hindeuten.

Die vorhandenen Bäume auf dem Münsterplatz bleiben mit wenigen Ausnahmen erhalten. Zusätzliche Bäume werden gepflanzt und kleine Grünflächen angelegt. Um die Bäume herum sind luft- und wasserdurchlässige Beläge vorgesehen, zusätzlich wird der Boden im Wurzelraum verbessert. Die Treppe, die von der Oberamteigasse zum westlichen Münsterportal führt, wird durch eine schmalere Treppe ersetzt, die besser begehbar sein wird und mehr Freiraum vor dem Portal schafft. Am südlichen Münsterportal entsteht ein zusätzlicher barrierefreier Zugang. In Zukunft soll der Münsterplatz zudem nur noch bei Veranstaltungen befahren werden. Die Zufahrt wird zu diesem Zweck durch entfernbare Poller beschränkt.

Nachdem die Anwohner der historischen Innenstadt mit Bewohnerparkausweis kostenfrei auf den öffentlichen Parkplätzen am Rande der Innenstadt parken können, wird die Stadt Rottweil die Zahl der Stellplätze im Heilig-Kreuz-Ortes zugunsten von mehr Aufenthaltsqualität reduzieren. Die Zahl der behindertengerechten Stellplätze bleibt dagegen unverändert, sie sind im Bereich der Bruderschaftsgasse und am Alten Rathaus geplant. Zudem werden zusätzliche Fahrradstellplätzen geschaffen.

Recyceltes Pflaster bekommt ein zweites Leben in Rottweil

Die Rathausgasse wird als Entrée in die Innenstadt aus Richtung Nägelesgraben ab der Bruderschaftsgasse bis zur Oberen Hauptstraße vollständig gepflastert. Pfarrgasse und Schulgasse sowie der Münsterplatz und die gleichnamige Gasse werden dagegen teilweise asphaltiert sein. Für die Baumaßnahme werden soweit möglich vorhandene Materialien wie das Pflaster ums Münster wiederverwendet – teils im Heilig-Kreuz-Ort selbst oder bei anderen Projekten.

Das neu verlegte Pflaster ist recyceltes Material aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei werden alte Pflasterbeläge ausgebaut, das Pflaster aufbereitet und wiederverwendet. Das Pflaster bekommt sozusagen ein zweites Leben in Rottweil. Das verwendete Pflaster wurde mit der städtischen Behindertenbeauftragten abgestimmt und ist später gut begehbar und für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwägen geeignet. Mit der Neugestaltung des Rathaushofes zum Münsterplatz wird das Alte Rathaus in die Gesamtkonzeption eingebunden. Dabei werden alle Zugangsbereiche, insbesondere auch zu den öffentlichen Toiletten, aufgewertet.

Stadt mobilisiert insgesamt 2,7 Millionen Euro

Die Kosten für die Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts liegen bei insgesamt rund 2,7 Millionen Euro. 888 000 Euro werden aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 1,83 Millionen Euro.

Ziel der Stadt Rottweil ist es, nach dem Tiefbau und der Leitungssanierung direkt die Oberfläche der Gassen herzustellen, um diese wieder vollständig nutzen zu können. Der direkte Weg von der Rathausgasse zur Oberen Hauptstraße wird solange wie möglich funktionstüchtig gehalten, so die Auskunft vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung. Dennoch müssen Passanten zeitweise auch mit Beeinträchtigungen und Umwegen rechnen.

Die Anwohner des Heilig-Kreuz-Ortes wurden bereits im Januar an zwei Abenden ins Neue Rathaus eingeladen, um sich über die Pläne zu informieren. OB Dr. Ruf: „Die Gassen müssen dringend gerichtet werden, das ist auch seit Jahren der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger. Wir bitten die Anwohner und alle Gäste der Innenstadt um Geduld und Verständnis für die Maßnahme. Und rechtzeitig zur Landesgartenschau 2028 dürfen wir uns dann alle über das schöne und neu gestaltete Straßenbild im Heilig-Kreuz-Ort freuen.“