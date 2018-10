Rottweil Inklusion: "Der Blick auf Augenhöhe bleibt"

Wie gelungene Inklusion im Kindergarten aussehen kann, berichtete Veronika Bihler, Leiterin des Kindergartens Bühlingen, in dem eine inklusive Schmetterlingsgruppe besteht: "Anders sein, das ist Normalität bei uns". Genau das ist es, was Olga Ewert und ihr Sohn Elias genießen. "Elias fühlt sich wohl dort. Ich freu mich, dass er durch die anderen Kinder täglich Ziele vor Augen hat, die er erreichen will". Isabell Andrich, Mutter zweier Kinder mit Behinderung, hat jedoch auch die Erfahrung gemacht, dass die Schere mit zunehmenden Alter größer wird, es immer mehr Ausgrenzung gebe. Dennoch sieht sie den Besuch des Regelkindergartens als wertvoll an. Kleinere Gruppen und ein höherer Personalschlüssel seien allerdings vonnöten, damit Inklusion auch künftig gelinge.

Personal fehlt

Die Schwierigkeit der personellen Ressourcen thematisierte auch Marcus Streule, Leiter der Grundschule Seedorf, die seit acht Jahren ein inklusives Angebot bietet. Wenn wie in diesem Schuljahr mit deutlich weniger Personal gearbeitet werden muss, stoße man an Grenzen. Wichtig sei gerade im inklusiven Kontext ein persönlicher Bezug der Kinder zu den Lehrkräften.

Und wie geht es nach der Schule weiter? Die Autorin Lena Kroenlein, selbst körperlich eingeschränkt, gab lebhafte, interessante und auch bedrückende Einblicke, wie schwer sich Inklusion im Erwachsenenalter gestaltet. Trotz abgeschlossenem Studium und bester Qualifikationen versucht sie seit Jahren vergeblich, in ein festes Anstellungsverhältnis zu kommen. Die 34-Jährige schildert die Enttäuschung, wenn nach eigentlich ganz positiv verlaufenen Vorstellungsgesprächen wieder ein Absage kommt. – dabei sehe sie selbst ihre Behinderung als Stärke. Inklusion, wie sie jetzt im Kindergarten teilweise gelebt wird, hält sie für wichtig. "Denn diesen Blick auf Augenhöhe, den behalten die Kinder später bei." Sie selbst sei als Kind in Sachen Inklusion so was wie ein "Pilotprojekt" gewesen. Es sei viel über sie, aber wenig mit ihr gesprochen worden. "Oft wurde ich von Entscheidungen einfach überfahren". Sie kämpft weiter um ihre Integration in die Gesellschaft.

Auch heute noch seien Menschen mit Behinderung im Alltag immer noch kaum zu erleben und "unsichtbar", bedauerte auch Moderator Michael Wollek, früher Regionalleiter der Caritas und ehemaliger Vorstand der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Auf seine Frage, was jeder einzelne sich für die Zukunft wünscht, forderte Isabell Andrich schlicht "Normalität". Kindergartenleiterin Veronika Bihler verwies darauf, dass auch im inklusiven Kindergarten immer noch "exklusive Oganisationstrukturen" – zwei Träger unter einem Dach – herrschen, was vieles verkompliziere. Auch dies sollte sich ändern – eine Lösung sei aber noch nicht in Sicht.

Bei Snacks und Getränken schloss sich eine rege Diskussion an, die zeigte, dass man im Kreis in Sachen Inklusion viel vorangebracht hat – aber noch viele Aufgaben warten.