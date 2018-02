Rottweil Ingo Goritzki gibt Festival-Leitung ab

Rudolf Strasser begrüßte als Vorsitzender die zahlreich erschienenen Mitglieder des Freundeskreises. Intendant Ingo Goritzki brachte zuerst seinen Dank an die Bürger-Sponsoren des Festivals, an die gute Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Rottweil, an das Vinzenz-von-Paul-Hospital für die Überlassung der Räume und an die Berichterstattung der Presse zum Ausdruck.

Was wie ein routinemäßiger Verlauf begann, nahm doch eine außergewöhnliche Richtung: Vor der Vorstellung des Festivalprogramms 2018 gab der künstlerische Leiter, Ingo Goritzki, bekannt, dass seine Zeit als Intendant nach dem Sommer enden werde. "Es steht ein Wechsel an", so Goritzki. Jedoch sei noch unklar, wie es weitergehe. Er hoffe, jemanden mit Erfahrungen aus den Reihen der Sommersprossen für die Aufgabe gewinnen zu können. Das künstlerische Netzwerk sei groß, aber es müssten auch neue Ideen entwickelt werden.

Für sein letztes Konzertprogramm in diesem Jahr mit sechs Kammermusik-Konzerten zeichne er verantwortlich; entsprechend bilde es einen Brückenschlag zu den Anfängen vor 51 Jahren. Mit Musikern aus Goritzkis Familie, mit Weggefährten der Sommersprossen wie Ulf Rodenhäuser, Matthias Lingenfelder, Hariolf Schlichtig oder Kalle Randalu, aber auch Daniel Schnyder – im elften Jahr mit dabei – werde das Programm eine Spurensuche durch die vergangenen Jahre sein. Bei Schnyder wird der Jazz "Just friends" im Vordergrund stehen, seine Tochter Elisa wird mit einer neuen "Grupo Patuscada" Brasilien in den Mittelpunkt stellen. Das Konzert Nr. 5 mit dem von ihm kreierten Titel: "Forelle Sommersprossen Art" wird kurze Stücke über musikalische Tier-Vertonungen beinhalten mit dem Höhepunkt des Forellenquintetts von Franz Schubert.