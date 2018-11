Rottweil Ingenieursbaupreis für Test-Turm

Der neue Stolz der Stadt, das frische Wahrzeichen, ragt in den Himmel. So weit, dass bei schlechtem Wetter die Turmspitze in den Wolken verschwindet. Und die Besucherplattform mit. Dieser Ausguck auf 232 Metern über dem Boden hat den Testturm in Rottweil so einmalig, so berühmt und so anziehend gemacht. 220.000 Tickets wurden seit der Eröffnung der Besucherplattform im Oktober vergangenen Jahres verkauft. Doppelt so viele, wie man sich zu Beginn des Projekts erhofft hatte.

Es ist diese Plattform, die mit dazu beigetragen hat, dass das 246 Meter hohe und für diese Größe schlanke Gebäude, eine mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Am Dienstag kommender Woche wird der Preis an die Ingenieure des Büros Werner Sobek aus Stuttgart vergeben. Sobek plante den Turm zusammen mit dem Star-Architekten Helmut Jahn, der in Chicago arbeitet.

Der Präsident der Bundesingenieurkammer Hans-Ulrich Kammeyer erläutert die Entscheidung der Jury im Sommer dieses Jahres: "Das Siegerobjekt zeichnet sich dadurch aus, dass es innovative Ingenieurbaukunst auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und genau das ist es, was wir mit dem Preis wollen: Beeindruckende Ingenieurleistungen erlebbar zu machen."