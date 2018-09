Rottweil In Wohnungen weniger Fluktuation

In der Überlinger Straße 64 seien alle zwölf neuen Wohnungen "so gut wie unter Dach und Fach". Hier herrscht aufgrund eines Förderprogramms Belegungsbindung, anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber mit Bleiberecht ziehen ein (wir berichteten). Sozialer Wohnungsbau wie dieser sei "ein Verlustgeschäft", so Hauser. Dennoch steht der Plan, im neuen Baugebiet Spitalhöhe 15 bis 20 neue Wohnungen zu bauen.