Rottweil In Sachen Städtebau am richtigen Ort

Oberbürgermeister Ralf Broß begrüßte die rund 30 Teilnehmer, die sich zu aktuellen Fragen der Stadtsanierung und den Förderprogrammen von Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung austauschten.

Acht Maßnahmen bereits abgeschlossen

Der Tagungsort war laut Pressemitteilung ganz bewusst gewählt. Die Stadtsanierung in Rottweil hat eine lange Tradition. So wurden bereits acht städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise der Nägelesgraben oder der Kapuziner abgeschlossen. Aktuell befinden sich die Sanierung des Wohngebiets Omsdorfer Hang im Programm "Soziale Stadt" sowie die Stadtmitte im Programm Denkmalschutz West in der Durchführung.