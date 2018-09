Rottweil In Rottweil gehen die Uhren anders

Die 187 Treppenstufen werden nachgezählt

In der Innenstadt stellt er fest: "Hier ticken die Uhren anders." Die geplante Stadtführung findet nicht statt, die Türen des Stadtmuseums gehen nicht auf und das Central-Kino hat Pause. Überhaupt kommt Strobel zu dem Schluss: "Hier ist tote Hose."

Den Schlüssel zum anderen Turm in der Stadt der Türme konnte die Gruppe sich besorgen. Und so erklimmen wir auch diesen Turm, der im Mittelalter vor allem ein Gefängnis war. Walter Strobel allerdings bleibt lieber unten und setzt sich auf eine Bank. Beim Aufstieg zählen wir fleißig die Treppenstufen. Als wir 158 von 187 Stufen bestiegen haben, verschnaufen wir erst mal vor der Stube des Turmwächters, der früher auf die Gefangenen aufpasste.

Dann geht es die letzten Stufen bis ganz nach oben. "Ein herrlicher Blick bis zur schwäbischen Alb, so was erlebt man nicht alle Tage", schwärmt Astrid Strobel.

Auch den Testturm sieht man vom Hochturm aus. Hellmut Müller, früher Stadtangestellter, kennt den Grund, warum der Kran noch oben drauf ist. "Das ist wegen dem Feuerwerk bei der Einweihung", weiß er. Die dabei verursachten Schäden werden mithilfe des Krans behoben.

Nach dem Abstieg vom Hochturm geht es wieder in die Fußgängerzone. Nächster Programmpunkt: das Stadtmuseum. Hier schauen wir uns die Stadt nochmals als Modell an. Dann trennen sich unsere Wege. Bei der Gruppe stand am nächsten Tag Erholung an, denn da gingen sie in die Therme.

Wer ist in der Stadt unterwegs? Und warum? Welche interessanten Geschichten haben Passanten zu erzählen? In unserer Reihe "Ein paar Schritte mit..." begleiten wir Menschen und schildern die Begegnungen.