Rottweil In Neufra wird in Hochwasserschutz investiert

Die Maßnahmen beläufen sich auf eine Gesamthöhe von 1,7 Millionen Euro, wie Herbert Walter, Leiter der Haupt- und Finanzverwaltung im Hausener Ortschaftsrat informierte. Jüngst mussten im Gemeinderat noch einmal 250 000 Euro Mehrkosten bewilligt werden. Im Rat war man sich einig darüber, dass die neuen Planungen noch einmal öffentlich vorgestellt werden sollten.

Im Haushalt auf 85 000 Euro erhöht wurde der Planansatz für die Schildeck-Schule. Dadurch könne geeigneter auf die vom Land vorgesehene Digitalisierung der Schulen reagiert werden. Für die Beteiligung am Abmangel des katholischen Kindergartens Regenbogen wurden 235 000 Euro und für die laufende Pflege von Prim, Starzel und Weiherbach 35 000 Euro vorgesehen. 8000 Euro sind im Schulgebäude für Flucht- und Rettungswegpläne, Malerarbeiten in Treppenhaus und Klassenzimmer sowie Schuleinrichtung und Turngeräte eingeplant.

Für Malerarbeiten in der Aussegnungshalle sind aus dem Jahr 2017 noch 3000 Euro vorhanden. Bodenbelagsarbeiten sind für die Karl-Stimmler-Halle in Höhe von 5000 Euro vorgesehen. In die Glasfaseranbindung der Schildeck-Schule investiert die Stadt nach Abzug des Zuschusses 25 000 Euro und in den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 100 000 Euro.