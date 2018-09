Rottweil In Neufra vorsorglich gechlort

Coliforme Keime sind in der Natur nichts ungewöhnliches. Treten sie bei einer Kontrolle des Trinkwassers auf, ist daraus nicht direkt auf eine Verunreinigungen mit Fäkalien zu schließen, was insbesondere mit E-Coli-Bakterien in Verbindung gebracht wird. Coliforme Keime sind zunächst Indikatorkeime und noch keine Krankheitserreger. Werden coliforme Keime im Wasser gefunden, ist von Problemen mit dem natürlichen "Schutzschild" des Wassers auszugehen. Und das ermöglicht die Belastung durch andere, deutlich gefährlichere Keime.

Laut ENRW-Mitteilung werden derzeit Wasserproben in einem zertifizierten Labor untersucht. Diese Ergebnisse stehen bislang noch aus.

Das Trinkwasser wird pro Versorgungsnetz einmal pro Monat auf mikrobiologische Parameter überprüft. Dazu kommen regelmäßige Kontrollen der Hochbehälter und Quellen durch qualifiziertes Personal der ENRW. Die Netzleitwarte der ENRW kontrolliert via Fernüberwachung über 24 Stunden an sieben Tagen der Woche Filterung und Aufbereitung des Quellwassers, die Füllstände der Wasserhochbehälter sowie die Auslaufwerte in den Trinkwassernetzen. Dadurch werden Leckagen im Netz schnell erkannt und Gegenmaßnahmen durch die Wassermeister veranlasst.