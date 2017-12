Rottweil In einer spannenden Landschaft unterwegs

Rottweil. Von Küssaberg bis über die Wörnitz – und damit auch ein bisschen auf die fränkische Alb nach Bayern hinein, reicht die Betrachtung, die die Landschaft auf ganz unterschiedliche Weise erschließt.

Das mag vor allem zwei Gründe haben. Dem Autor ist als Pädagogen die Idee, Interesse auf verschiedenen Ebenen zu wecken, seinem Publikum verschiedene Zugänge zu bieten, sicher in Fleisch und Blut übergegangen. Ein bisschen sieht man es in anderem Zusammenhang auch an den Grafiken, die er zur Einordnung des jeweiligen Abschnitts hinzu fügt. Neben den Kartenausschnitten vom Landesamt für Geoinformation gibt es eine selbst gemachte Vereinfachung, die sich auf die Highlights beschränkt. Darauf sieht man auf den ersten Blick, worum es geht, wie man dort hinkommt, zeigt die große Karte, in die sie eingebettet sind.

Das ist aber nur eine Seite. Die andere ist die Leidenschaft für das Thema, die Nädelin umtreibt. Diesen Albtrauf, seine Besonder- und Schönheiten aufzuschlüsseln, ihn geologisch und geschichtlich – und damit über den Aspekt Kulturlandschaft – erfahrbar zu machen, ist ihm ein Anliegen. Der Autor macht aus seiner Begeisterung übrigens auch keinen Hehl. Daran andere teilhaben zu lassen und idealerweise deren Begeisterung zu wecken, ist sicher ein Motiv. Und diese Begeisterung lässt sich im Untertitel noch ein bisschen konkreter fassen: "Berge – Burgen – Städte" will Nädelin zeigen.