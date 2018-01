Rottweil In der Villa lagert der letzte Wille feuerfest

Und dann gibt es da noch das neue Computersystem Forumstar, in das die Akten derzeit eingespeist werden müssen. Ein dreiviertel Jahr hätte das neue Notariatsteam dafür Zeit, in ein paar Wochen soll die Dateneingabe erledigt sein. "Wir fangen gerade bei Null an. Es gilt jetzt, den Laden zu stemmen", sagt Wagner. Denn neben dem Organisatorischen kommen seit dem 2. Januar auch täglich Bürger mit ihren Anliegen ins neue Notariat. "Da kann es schon mal länger dauern, bis eine Frage beantwortet werden kann", sagt Wagner. Sei erst einmal alles im Kasten, könne das Notariat dem Bürger dann "viel schneller gerecht werden".

Eine "nette Truppe"

Die beiden neuen Bezirksnotare im Haus, Andreas Knoll und Jan Feller, haben sich in der denkmalgeschützten Villa bereits eingelebt. Knoll (Referat 1) war vor der Reform in Schramberg tätig, sein Kollege (Referat 2) in Rottweil und Spaichingen. "Mitte 2017 war klar, wer zu uns kommt", erzählt Wagner.

Knoll betreut das Referat 1 und ist für die Namen mit dem Anfangsbuchstaben A bis K sowie den Bereich Dunningen zuständig. Feller ist Ansprechpartner für die Namen mit dem Anfangsbuchstaben L bis Z und die Bereiche Wellendingen und Wilflingen. Mit der Auswahl, die die zuständige Stelle in Stuttgart getroffen hat, ist Wagner zufrieden: "Wir haben eine nette Truppe." Die Familie ist komplett.

Weitere Informationen: Das neue Notariat ist unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Referat 1 0741/2 43 26 21 oder 342 26 22 Referat 2 0741/2 43 26 17 oder 243 26 18

Beurkundungen und Beglaubigungen werden ausschließlich von den neu ­bestellten freiberuflichen Notare vorgenommen. In der Wahl des Notars ist der Kunde frei

Grundbuchamt: Zuständig sind die neu gebildeten 13 zentralen Grundbuchämter bei den Amtsgerichten. Für Rottweil und Umgebung ist das Amtsgericht Sigmaringen zuständig. Da die meisten Anträge an das Grundbuchamt beurkundungspflichtig sind, erfolgt die Übermittlung der Anträge zumeist durch beurkundete Notare.

Nachlassgericht: Die Zuständigkeit liegt beim Amtsgericht und richtet sich nach dem Aufenthalt des Erblassers oder des Ausschlagungserklärenden.

Betreuungsgericht: Zuständig ist das örtliche Amtsgericht.