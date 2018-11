Rottweil In der Dunkelheit wird Gott geboren

Die Seelsorger bereiten immer ein alltägliches Thema vor, von dem aus das Gespräch zu biblischen Themen führt. So habe ein orthodoxer Häftling zu den Worten "Wir" und "Fremde" ein ganz eigenes Bild gefunden. "Wir sind alle Kinder Gottes wie die Finger an einer Hand", habe er gemeint. Jeder Finger sehe anders aus, und doch gehörten sie alle zu einer Hand.

Über das Thema "gelingendes Zusammenleben" seien die Häftlinge auf Werte wie Respekt, Verständnis und Verzeihen gekommen, die auch beim Miteinander im Gefängnis eine große Rolle spielen.

Die Seelsorger wollen den Häftlingen vor allem auch eins mitgeben: die Kraft, sich von ihrer Vergangenheit abzuwenden. Viele seien durch einen falschen Freundeskreis gefährdet, wieder kriminell zu werden, weiß Kuhn-Luz, daher müsse man die Stärke entwickeln, sich zu bessern.

Ein Thema, das selbst die "Hardcore-Typen", wie die evangelische Pfarrerin sie scherzhaft nennt, beschäftige, sei die Familie, insbesondere die Mutter. Die sei vor allem bei Osteuropäern ein großes Thema. Oft würden sie als Rechtfertigung für Gewalt in Folge eines verletzten Ehrgefühls hinzugezogen. "Wir wollen den Männern mit biblischen Beispielen wie dem von Kain und Abel zeigen, was im Umgang miteinander wichtig ist", erklärt Michael Leibrecht. Man schlage nach, wie in der Bibel mit dem Thema Schuld umgegangen werde, um dadurch einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ähnlich wie Kain, der nach dem Mord an seinem Bruder mit einem Stigma lebt, würden viele Häftlinge die Last auf ihrer Seele spüren.

In Rottweil sitzen die meisten der rund 35 Häftlinge wegen Drogendelikten, Einbrüchen, aber auch Gewalttaten in Untersuchungshaft. Manche tragen viel Wut in sich, wissen die Seelsorger. Bei den Treffen können deshalb auch einfach mal Emotionen rausgelassen werden.

Weshalb die Häftlinge in Rottweil einsitzen, wollen Michael Leibrecht und Esther Kuhn-Luz gar nicht wissen. Für sie spielt es keine Rolle, denn alle Straftäter seien in erster Linie Menschen.

Gen Himmel schauen und durchatmen

Hin und wieder treffe man einen ehemaligen Häftling auf der Straße wieder, erzählt Leibrecht. Manchmal gebe es Erfolgsgeschichten, manchmal die Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat. "Versprechen können die Männer viel, aber nur wer den Schritt wirklich macht, schafft eine Veränderung", weiß Leibrecht.

Trotz mancher Rückschläge hören die Seelsorger nicht auf, den Gefangenen Beistand zu leisten und ihnen zuzuhören. Viele würden mit der Seelsorge etwas Positives verbinden. Das beginne beim Raum, wo sie das Fenster öffnen und das Treiben außerhalb der Mauern beobachten können. "Am Anfang stehen immer alle am Fenster", meint Kuhn-Luz. Dort würden sie gen Himmel, in die Weite schauen, durchatmen und die Sonne genießen. Um Licht und Wärme gehe es auch bei der Seelsorge.

Ein besonderes Ereignis sei der Weihnachtsgottesdienst in der JVA. Fast alle Häftlinge nehmen daran teil, lesen teilweise die Weihnachtsgeschichte in ihrer Sprache vor. "Einmal hat ein Nigerianer seine Bibel in der Zelle vergessen und musste die Weihnachtsgeschichte aus dem Gedächtnis heraus erzählen. Das war unheimlich ergreifend und emotional", erinnert sich Esther Kuhn-Luz.

Und die Geschichte passe gut zur Situation der Insassen. Auch sie befänden sich in einer Situation der inneren Dunkelheit, der Verlassenheit. "Genau da wird Gott geboren." Am Ende geht es immer um die frohmachende Botschaft, den Häftlingen die Hand zur Versöhnung und für einen Neuanfang zu reichen.