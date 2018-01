Rottweil In der Bildung ist Geld gut angelegt

Rottweil. Gute Haushaltszahlen dank sprudelnder Einkommen- und Gewerbesteuer: Laut CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt stehen hinter diesen Zahlen hauptsächlich die Bürger der Stadt. Gerade in solch wirtschaftlich guten Zeiten sei es nun aber Aufgabe der Politik, "kein Fett anzusetzen", sondern nur dort Geld auszugeben, wo es notwendig und richtig ist. Gleichzeitig müsse man Neues wagen, um Rottweil voranzubringen. Mit den Investitionen in einen neuen Kindergarten auf der Spitalhöhe, an der Eichendorffschule und dem Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) sowie der neuen Schulsozialarbeiterstelle schaffe man im Bildungsbereich die Voraussetzungen für eine hervorragend ausgebildete junge Generation. Die Einrichtungen im Zuge der Landesgartenschau sollen zudem langfristig und nachhaltig der ganzen Stadt dienen. Mit Blick auf die Vereinszuschüsse betonte er, dass die Stadt ohne ehrenamtliches Engagement "deutlich ärmer" wäre. Der Haushalt 2018 werde dazu beitragen, dass Rottweil auch künftig "eine attraktive und lebenswerte Stadt ist".

"Vorausschauendes Handeln und Abwägen" trotz beeindruckender Zahlen hält FWV-Sprecher Martin Hielscher dabei für weiterhin notwendig. Beim Blick auf die Kosten pflichtet er Fachbereichsleiter Herbert Walter bei, dass der "Bildungs- und Betreuungsbereich unser Sorgenkind" bleibe. Dass einige Fraktionsmitglieder dem Haushalt nicht zustimmen wollten, erklärte er mit der fehlenden Gesamtplanung für die Sanierung und den Teilneubau des DHG.

Ein solider Haushalt, der "trotz eines ambitionierten mittelfristigen Investitionsprogramm am Ende des Finanzplanungszeitraums noch elf Millionen frei verfügbare liquide Mittel" ausweist, lässt auch die SPD alles andere als Schwarzmalen. Fraktionssprecher Arved Sassnick richtete den Blick auf jene Stellschrauben, an denen es dennoch künftig zu drehen gelte: Im Bereich Schulen und Kindergärten zeige sich nahezu eine Verdopplung der Ausgaben in der letzten drei bis vier Jahren. Hier müssten die Personalkosten nicht von den Kommunen, sondern vom Land getragen werden. Ein Fokus müsse weiter auf den sozialen Wohnungsbau gelegt werden. Hier begrüße man die jüngsten Beschlüsse in dieser Richtung. Die Fraktion setze sich außerdem für eine deutliche Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt ein. In der Wirtschaftsförderung sehe man ein besonders wichtiges Element städtischer Politik. Der Testturm gebe hoffentlich nicht nur Impulse für den Tourismus, sondern auch für die Wirtschaft.