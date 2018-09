Rottweil In den "April" passt ein ganzes Leben

Der Züricher Literatin Annette Hug geht es in ihrem neuesten Roman "Wilhelm Tell in Malina" um das Ringen von Wörtern (auch Sprachen: deutsch-tagalog-philipinisch-englisch) und Freiheit. Politische, wissenschaftliche und romantische Stränge wurden in ihrem Roman verbunden und vom historischen Schillerschen Interesse an der französischen Revolution zu syrischen Revolutionären und dem arabischem Frühling aktualisiert.

Persönlich erfahrene Aufarbeitung leisteten mehrere Autoren, wie Monique Schwitter, Antje Ravik Strubel, Michael Wildenhain und Angelika Klüssendorf. Letzterer Autorin gelang die Verarbeitung eines Kindheitsdramas in biografischem Schreiben; in ihrer großen Trilogie "April" schreibt die Protagonistin ihr Leben auf und findet darin Halt.

Die Brugger Literaturtage zeigten, dass Literatur weder am Anfang, noch am Ende steht. Literatur lebt und die Leser wie auch die Zuhörer gibt es noch.