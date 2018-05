Rottweil Immer wieder Ärger mit Müllentsorgung

Wellendingen, Lackendorf, Oberndorf, Aichhalden, Schramberg, Bühlingen, Vöhringen, Villingendorf. Von überall her melden sich auf unserer lokalen Facebook-Seite Leser und weisen auf nicht abgeholten Müll hin. "Mit der Leerung ist es eine Katastrophe", "der Sperrmüll liegt seit vier Wochen rum", "dieser Dauersperrmüll ist echt schlimm" oder "War bei uns letztes Jahr auch so schlimm, 15 Anrufe bei Alba nix ging, hab’s dann auf dem Rathaus und Landratsamt gemeldet, und siehe da, zwei Tage später war alles weg". Die Bürger stellen dem Abfallentsorger Alba ein Armutszeugnis aus. Schon werden die ersten Rufe nach einer finanziellen Entschädigung laut: "Man sollte einen Teil der Müllgebühr zurückholen", fordert ein Facebook-Nutzer.

Was ist los? Warum klappt es mit der Müllentsorgung nicht?

Ein ehemaliger Fahrer der Firma Alba führt dies darauf zurück, dass Fahrer und Lader nicht ordentlich bezahlt und zudem ausgenutzt würden. "Man braucht sich nicht wundern, dass die keinen Bock mehr haben", sagt der Mann. Er spielt damit auf den hohen Krankenstand an, der von der Geschäftsleitung von Alba eingeräumt wird. In einer Stellungnahme heißt es unserer Zeitung gegenüber, dieser Krankenstand sei inzwischen deutlich reduziert. Der frühere Müllfahrer spricht von "Verheizen der Mitarbeiter". Ein einzelner Lader, also jene, die die Müllbehälter an die Lastwagen schleppten, habe es zusammengezählt mit bis zu 23 Tonnen pro Tag zu tun gehabt.