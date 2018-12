Rottweil Immer für eine Überraschung gut

Sensationelles Spiel

"Des het er guat gmacht, de Bua", meint der stolze Vater in Stuttgarter Schwäbisch zu seinem Filius. Gismo hat gerade im Stück "China-Boy" die Zuhörer mit seinem sensationellem Spiel zum Staunen und Schwärmen gebracht. Die beiden verstehen sich auf der Bühne blind. Der Musiker an der Sologitarre treibt seine beiden perfekten Rhythmusgeber an. Präzise wie ein aufgezogenes Uhrwerk sorgen sie für den Drive. Dann nimmt das Tempo zu. Vater Joschi kommt ins Schwitzen. Nicht nur weil es im übervollen Saal so warm ist. Beim Konzert des sympathischen Trios erlebt man immer mal wieder Überraschungen. Keinesfalls ist das Konzert nur ein stereotypes Herunterspielen der unterschiedlichen Titel.

Als besondere Schmankerl erlebten die Besucher einen Auftritt des Saxophonisten Magnus Mehl. In der Pause vereinbarten die Musiker ganz spontan, gemeinsam zwei Jazz-Standards zum Besten zu geben. So was funktioniert nur unter Profis. Tosender Beifall war der Lohn für diese Überraschungseinlage. Nach einer Zugabe (Joschi Graf: "Jetzt bin ich total fertig") entließen die Zuhörer das Trio – allerdings nur sichtlich ungern.

Bereits in zwei Wochen steht das nächste Konzert an. Weil dann bald Weihnachten ist, dürfen sich die Gäste auf die Apfelringe von Mehl freuen. Die hat er für den 14. Dezember angekündigt.