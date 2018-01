Rottweil Im Vertrauten ist Neues zu entdecken

In Humperdincks "Sandmann" überzeugte Bernhard Kratzer durch den warmen Klang des Corno da caccia, den Abendsegen in großer Ruhe interpretierend, durch wunderbar weiches Decrescendo noch überhöhend, während Theis die Orgel verspielt erklingen ließ. Grandios steigerte sich der Organist in Louis Lefébure-Wélys "Noël varié" für Orgel. In luftiger Höhenlage beginnend, suitenartige Effekte herausholend, in Tempi sich steigernd und wieder zurücknehmend, bis zum vollen Schlussklangbild – sein Variationsreichtum offenbarte virtuose Könnerschaft.

Bevor die Wassermusik-Suite von Georg Friedrich Händel den festlich barocken Schluss setzte, konnten mit den Märschen für Orgel von Edward Elgar noch einmal kontrastreich spätromantische Akzente gesetzt werden. Besonders die hörbare Auseinandersetzung mit Beethovens Klaviersonate Pathétique war ein Höhepunkt vollen Orgelklangvolumens. Graziös setzte die Trompete Schlussakzente in der Ouvertüre Händels.

Zu einem musikalischen Kleinod im Stück entwickelte sich die Aïre. Wie zart dahingehaucht gestalteten die Musiker diesen Satz, um dann den festlich schreitenden Abschlussmarsch zu intonieren, der in jubilierendem Widerhall des Kirchenraumes verklang.