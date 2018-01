Rottweil Im Untergrund brodelt’s musikalisch komplex

Seit Ende 2017 spielt das Johannes-Ludwig-Quartett in einer immer wieder wechselnden Besetzung. Gemeinsam mit Johannes Ludwig treten in Rottweil Andreas Feith am Klavier, Reza Askari am Kontrabass und Fabian Arends am Schlagzeug auf. Karten können per E-Mail an jazzimrefektorium@ gmail.com reserviert werden oder sind an der Abendkasse für 14 Euro (ermäßigt elf) zu bekommen.