Rottweil Im Stadtgraben fallen vier Fichten

Rottweil (pn). Wie Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadtverwaltung Rottweil, erklärt, sei die Sicherungsmaßnahme notwendig. Die stattlichen Bäume seien zwischen 70 und 80 Jahre alt. Nachdem auf der gegenüberliegenden Seite des Grabens ein Stumpf vom zurückliegenden Einsatz der Firma Niefer zeugt, wird es nun also auch am Südhang unterhalb der Stadtgrabenstraße deutlich lichter werden. Auch wenn sich in der Bewerbung der Stadt um die Landesgartenschau das Auslichten im Stadtgraben finden lässt, Hermann betont, dass die Baumfällmaßnahme damit nichts zu tun hat. Vielmehr müssten die vier Fichten wegen starken Borkenkäferbefalls gefällt werden.