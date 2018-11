Rottweil Im Quintett gibt es günstigere Gebühren

Kreis Rottweil (wis). Nach Zustimmung des RBB in seiner Verbandsversammlung am 7. Dezember soll die bisherige Partnerschaft in eine Vollmitgliedschaft umgemünzt werden. Zunächst weiter mit einer Liefermenge von 10 000 Tonnen Restmüll pro Jahr, aber mit der Option, im Böblinger Müllheizkraftwerks ab Juli die doppelte Menge unterbringen zu können, was dann einem Anteil von 12,46 Prozent der Restmüllverarbeitung im RBB entsprechen würde.

"Ich begrüße den Beitritt des Landkreises Rottweil zum Zweckverband, da er das Erfolgsmodell des Restmüllheizkraftwerks Böblingen bestätigt. Die kreisüberschreitende regionale Zusammenarbeit bietet allen Beteiligten eine langfristige Entsorgungssicherheit mit höchsten Umweltstandards und günstigen Preisen", so der Zweckverbandsvorsitzende und Böblinger Landrat Roland Bernhard.

Sein Rottweiler Kollege Landrat Wolf-Rüdiger Michel bestätigt: "Die kurzen Transportwege des Abfalls zur Anlage des Zweckverbands bringen dem Landkreis Rottweil ökologische Vorteile und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Treibstoffpreisen. Des Weiteren profitiert Rottweil beim jetzigen Beitritt von den bestehenden wirtschaftlichen und strukturellen Positionen des RBB." "Ein weiterer Vorteil für Rottweil in der interkommunalen Kooperation liegt in der Verbindung mit einer nicht konkursfähigen öffentlich rechtlichen Körperschaft, die ihren Verpflichtungen auch im Fall von unerwarteten Wendungen in der Abfallwirtschaft auf Dauer immer nachkommt", so Frank Schumacher, Geschäftsführer RBB Zweckverband Böblingen. Bereits