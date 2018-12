Rottweil Im neuen Jahr geht es wie gehabt weiter

Im neuen Jahr startet die KiJu-Kinderwerkstatt wieder am Dienstag, 8. Januar, und die KiJu-Kinderküche am Mittwoch, 9. Januar. Jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr sind Kinder zwischen sechs und elf Jahren willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Kostenbeitrag von 50 Cent wird erbeten.

Der Kindertreff am Omsdorfer Hang (OHa2, in Kooperation mit RoKi und der Stadtmission) ist am Samstag, 12. Januar, von 14 bis 16 Uhr. Im Jugendtreff KAPU findet am heutigen Freitag die jährliche KAPU-Weihnachtsfeier zu regulären Öffnungszeiten statt, bei der die KiJu-Leute mit den Jugendlichen kochen, essen und den letzten Öffnungstag in diesem Jahr ausklingen lassen werden. Nach den Schulferien öffnet der Jugendtreff KAPU wie gewohnt donnerstags von 17 bis 20 Uhr und freitags und samstags von 16 bis 21 Uhr. Auch der Jugendtreff Hegneberg schließt am Freitag über die Weihnachtsferien seine Türen und öffnet im neuen Jahr folgendermaßen: mittwochs von 16 bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 21 Uhr und samstags auch von 16 bis 21 Uhr.