Rottweil Im Münster geht es um die Propheten

Im Evangelium wird von Johannes dem Täufer erzählt, dessen Wirken schon der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. In der Wüste verkündete Johannes: "Bereitet dem Herrn den Weg!" Was das für uns heute bedeuten kann, werden die Kinder anschaulich in einem kurzen Anspiel aufzeigen. Auch an anderer Stelle werden Kinder sich einbringen. Am Ende des Gottesdienstes bekommen alle Kinder eine kleine Überraschung, die sie später an den Christbaum hängen können.

Nach dem Gottesdienst findet dann ab 11 Uhr im Gemeindehaus Adolph Kolping das Vorbereitungstreffen für diejenigen statt, die als Sternsinger zu Beginn des kommenden Jahres unterwegs sein und sich an der weltweit größten Spenden-Aktion von Kindern für Kinder beteiligen möchten. Zudem: Kinder, die 2019 Erstkommunion feiern, stellen sich in diesem Gottesdienst der Gemeinde vor.

Auch am dritten und vierten Adventsonntag, 16. und 23. Dezember, wird etwas von Propheten in den 9.30-Uhr- Gottesdiensten im Münster zu hören sein: von Johannes und Micha. Kinder-Elemente nehmen darauf Bezug und am Ende des Gottesdienstes erhalten alle Kinder eine kleine Schriftrolle mit Bild und Text.