Rottweil Im "Hotel Silber" lebtdie Erinnerung weiter

Kreis Rottweil/Stuttgart (hf). Die Initiative Gedenkstätte Eckerwald präsentierte ihre Neuauflage "Wüste 10" über den Gedenkpfad Eckerwald und tauschte sich mit anderen Vertretern vom Gedenkstättenverbund aus. An der eindrücklichen szenischen Lesung über das von der Betroffenen selbst aufgeschriebene Schicksal während der NS-Herrschaft an diesem historischen Ort ihres Leidens nahm die Initiative ebenso teil wie an den angebotenen Überblicksführungen im sanierten Gebäude, dessen Abriss durch eine bürgerschaftliche Initiative aus Stuttgart nach jahrelangem Kampf verhindert werden konnte.

Die mit dem Haus der Geschichte konzipierte Dauerausstellung zeigt die Geschichte des Hauses nach Schließung des Hotel Silber (1919) als Polizeipräsidium (samt politischer Abteilung) in der Weimarer Republik über die Gestapo-Zentrale ab 1937 während der NS-Herrschaft bis 1945 mit Gefängnis und dann auf Anordnung der alliierten Siegermächte erneut genutzt als Polizeizentrale.

Heute präsentiert sich das Hotel Silber als ein Lern- und Gedenkort mit der auf dem Abschlusspodium festgehaltenen Zukunftsperspektive, es solle als Forum für gesellschaftliche Debatten dienen. Menschenwürde, Überwachung, Widerstand und Ausgrenzung waren zur Nutzungszeit als Gestapo-Zentrale damals wie heute aktuell, und die Menschenwürde, so hieß es, sei auch nach der Erklärung der Menschenrechte durch die UNO am 10. Dezember 1948 wichtigstes weltweit zu verteidigendes Gut." Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag an Feiertagen 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei.